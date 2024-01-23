Леонардо Ди Каприо четвёртый год подряд не номинирован на «Оскар»

Известный актёр и продюсер Леонардо Ди Каприо вновь не попал в список претендентов на кинопремию «Оскар» ни в одной из номинаций.

До этого Ди Каприо семь раз претендовал на награду от академии кинематографических искусств, но получил лишь одну статуэтку — за роль в фильме «Выживший» в 2016 году. После этого актёра лишь раз номинировали на «Оскар» (в 2020 году за «Однажды в Голливуде»), а последние четыре года премия и вовсе обходится без упоминания Лео.

Специалисты предполагали, что в этом году Ди Каприо получит хотя бы номинацию за роль Эрнеста Бёркхарта в фильме «Убийцы цветочной луны» легендарного Мартина Скорсезе. Однако исполнение Ди Каприо, видимо, не убедило жюри премии.

Номинанты на лучшую мужскую роль на «Оскар-2024»:

Брэдли Купер («Маэстро»)

Колман Доминго («Растин»)

Джеффри Райт («Американское чтиво»)

Пол Джаматти («Оставленные»)

Киллиан Мёрфи («Оппенгеймер»)

Полный список всех номинантов на премию «Оскар-2024» можно найти в нашем отдельном материале.