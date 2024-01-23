Какие фильмы получили больше всего номинаций на «Оскар-2024»

Американская академия кинематографических искусств и наук назвала номинантов на премию «Оскар-2024». В этот раз больше всех номинаций получил «Оппенгеймер» — картина Кристофера Нолана претендует сразу на 13 наград.

На втором месте оказалась картина «Бедные-несчастные» с Эммой Стоун — 11 номинаций. Замыкают тройку «Убийцы цветочной луны» с Леонардо Ди Каприо — 10 номинаций. При этом сам Ди Каприо номинирован не был.

Какие фильмы получили больше всего номинаций на «Оскар-2024»

«Оппенгеймер» — 13 номинаций

Лучший фильм

Лучший режиссёр

Лучшая мужская роль

Лучшая мужская роль второго плана

Лучшая женская роль второго плана

Лучший адаптированный сценарий

Лучший звук

Лучший дизайн

Лучший дизайн костюмов

Лучший саундтрек

Лучший грим и причёски

Лучший монтаж

Лучшая операторская работа.

«Бедные-несчастные» — 11 номинаций

Лучший фильм

Лучший режиссёр

Лучшая женская роль

Лучшая мужская роль второго плана

Лучший адаптированный сценарий

Лучший дизайн

Лучший дизайн костюмов

Лучший саундтрек

Лучший грим и причёски

Лучший монтаж

Лучшая операторская работа.

«Убийцы цветочной луны» — 10 номинаций

Лучший фильм

Лучший режиссёр

Лучшая женская роль

Лучшая мужская роль второго плана

Лучший дизайн

Лучший дизайн костюмов

Лучшая оригинальная песня

Лучший саундтрек

Лучший монтаж

Лучшая операторская работа.

96-я церемония вручения премии «Оскар» состоится 10 марта в Лос-Анджелесе.