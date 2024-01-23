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Марго Робби не получила номинацию на «Оскар» за роль в фильме «Барби»

Марго Робби не получила номинацию на «Оскар» за роль в фильме «Барби»
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Австралийская актриса Марго Робби не вошла в список номинанатов на премию американской академии кинематографических искусств и наук «Оскар-2024».

После успеха фильма «Барби» специалисты считали Марго одним из главных претендентов на награду за лучшую женскую роль. Однако, как и Леонардо Ди Каприо, в финальную пятёрку Робби не вошла.

Номинанты на лучшую женскую роль на «Оскар-2024»:

  • Аннетт Бенинг («Дайана Найэд»)
  • Лили Гладстоун («Убийцы цветочной луны»)
  • Сандра Хюллер («Анатомия падения»)
  • Кэри Маллиган («Маэстро»)
  • Эмма Стоун («Бедные-несчастные»)

В 2018 и 2020 годах Марго Робби была номинирована на «Оскар» за роли в фильмах «Тоня против всех» и «Скандал», но главную награду в мире кино так и не получила.

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