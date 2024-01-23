Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Роберт Дауни-младший получил номинацию на «Оскар» впервые с 2009 года

Роберт Дауни-младший получил номинацию на «Оскар» впервые с 2009 года
Аудио-версия:
Комментарии

Известный актёр Роберт Дауни-младший был номинирован на «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана — он сыграл чиновника Льюиса Штраусса в фильме «Оппенгеймер».

Несмотря на всю популярность, для актёра это лишь третья попытка получить золотую статуэтку от академии киноискусств. В 1993 году он претендовал на лучшую мужскую роль в фильме «Чаплин», а последний раз появлялся на «Оскаре» 15 лет назад («Солдаты неудачи», лучшая роль второго плана).

Соперником Дауни-младшего на «Оскаре» будет Роберт Де Ниро, который до этого претендовал на актёрскую награду в 2013 году — десять лет назад.

Номинанты на лучшую мужская роль второго плана на «Оскар–2024

  • Стерлинг К. Браун («Американское чтиво»)
  • Роберт Де Ниро («Убийцы цветочной луны»)
  • Роберт Дауни-младший («Оппенгеймер»)
  • Райан Гослинг («Барби»)
  • Марк Руффало («Бедные-несчастные»)

Полный список номинантов можно найти в материале ниже.

Материалы по теме
Стали известны все номинанты на «Оскар-2024»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android