Анонсирован российский шутер M.O.Z.I. с элементами хоррора и tower defense

Российская игровая студия Mihanikus Games анонсировала свой новый проект — постапокалиптический шутер M.O.Z.I. с видом от первого лица.

Релиз будет представлять собой шутер с элементами хоррора, выживания и жанра «tower defense»: игроку предстоит защищать территорию, укрепляя защиту турелями и отражая атаки волн мостров.

Сюжет расскажет о жизни в условиях после глобальной катастрофы, где человеку угрожает масса опасностей: кровожадные монстры, инопланетные существа, дикари и радиация.

Видео доступно на YouTube-канале Mihanikus Games. Права на видео принадлежат Mihanikus Games.

Дата выхода игры пока неизвестна, но у M.O.Z.I. уже есть страничка в Steam. Пока у студии только одна игра — гонки Midnight Legends, получившая положительные отзывы.