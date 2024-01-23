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Какие фильмы не номинировали на Оскар–2024: Джон Уик, Солтбёрн, Стальная хватка и другие

«Джон Уик 4», «Солтбёрн» и «Стальная хватка» не получили ни одной номинации на «Оскар»
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Фильм «Джон Уик 4» с Киану Ривзом в главной роли не получил ни одной номинации на премию американской академии киноискусств и наук «Оскар–2024».

Среди других высокооценённых картин, вышедших за последнее время, в списке претендентов на золотую статуэтку также не оказалось «Солтбёрна», «Стальной хватки» и «Присциллы».

Критики также обратили внимание на то, что в претендентах на лучший анимационный фильм не оказалось мультфильма «Черепашки-ниндзя: Погром мутантов».

На личные награды в этом году не будут претендовать Марго Робби («Барби») и Леонардо Ди Каприо («Убийцы цветочной луны»). В то же время легендарный композитор Джон Уильямс получил уже 54-ю номинацию на «Оскар».

Полный список номинантов можно посмотреть в материале ниже.

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