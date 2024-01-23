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Триллер «Собиратель душ» с Николасом Кейджем выйдет в России 26 июля

Триллер «Собиратель душ» с Николасом Кейджем выйдет в России 26 июля
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Художественный фильм «Собиратель душ» в жанре триллера начнут показывать в российских кинотеатрах с 26 июля 2024 года.

История расскажет об агенте ФБР (его сыграла Майка Монро) — девушка ведёт расследование, пытаясь поймать серийного убийцу по прозвищу Длинноногий (Николас Кейдж). По мере расследования вскрываются новые обстоятельства, а связь между убитыми семьями становится всё чётче.

Видео доступно на YouTube-канале Rotten Tomatoes Trailers. Права на видео принадлежат Saturn Films / neon.

Режиссёром ленты выступил Оз Перкинс, известный по работе над хоррором «Гретель и Гензель». Он же стал автором сценария. В свою очередь Николас Кейдж не только исполнил главную роль, но и занял место продюсера.

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