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В Diablo 4 стартовал третий сезон — с новым сюжетом, спутниками и управлением на WASD

В Diablo 4 стартовал третий сезон — с новым сюжетом, спутниками и управлением на WASD
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23 января в Diablo 4 стартовал третий сезон поддержки. Вместе с ним в экшене появилась новая сюжетная линия с демоном Мальфасом, который захватил древний Станок. Игрокам предстоит остановить его и не позволить ему захватить Санктуарий, объединившись с Аюжаном из Калдея — создателем сооружения.

Видео доступно на YouTube-канале Diablo. Права на видео принадлежат Blizzard.

Среди главных нововведений третьего сезона сезонный спутник, которого можно будет завербовать по ходу игры. Спутника можно будет улучшать, находя для него камни контроля и отладки в новых подземельях под названием хранилища.

Кроме того, в Diablo 4 добавили и различные функции удобства: управление персонажем с помощью клавиш W,A,S,D; дополнительная вкладка тайника; усовершенствованный процесс перераспределения очков умений; улучшенный интерфейс и многое другое. С полным списком изменений можно ознакомиться на официальном сайте игры.

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