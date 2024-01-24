Второй сезон сериала «Игра в кальмара» выйдет в 2024 году

В разговоре с инвесторами Netflix заявил, что планирует выпустить второй сезон сериала «Игра в кальмара» до конца этого года, однако точную дату пока не назвал.

В этом году сервис также хочет выпустить новые сезоны сериалов «Императрица», «Бриджертоны» и «Дипломатка». Netflix надеется, что планы сбудутся.

Забегая вперед, отметим, что, несмотря на прошлогодние забастовки, отложившие запуск некоторых проектов, у нас есть большие планы на 2024 год.

Сериал «Игра в кальмара» дебютировал на Netflix 17 сентября 2021 года и стал мировым феноменом. Буквально все в мире сходили по проекту с ума: появилось много мерча, много пародий и много чего другого. Шоу собрало более 1,65 млрд часов просмотров за 28 дней с момента выхода.