Райан Гослинг разочаровался отсутствием номинаций на «Оскар» у Марго Робби и Греты Гервиг

Вчера объявили всех номинантов на премию «Оскар-2024». Среди них не оказалось Марго Робби, сыгравшей главную роль в фильме «Барби», и режиссёра ленты Греты Гервиг.

Райан Гослинг, сыгравший в ленте Кена, заявил, что разочаровался подобным исходом, поскольку считает, что Робби и Гервиг как никто другой заслужили «Оскар».

Не существует Кена без Барби, и не существует фильма о Барби без Греты Гервиг или Марго Робби. Никакое признание не было бы возможным без их таланта, упорства и гениальности. Сказать, что я разочарован тем, что они не номинированы, всё равно что ничего не сказать.

Фильм «Барби» вышел летом прошлого года, собрал массу положительных отзывов от критиков и зрителей, а также собрал внушительную кассу.