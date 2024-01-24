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«Мы не думали о таком успехе»: Кристофер Нолан — о номинациях «Оппенгеймера» на «Оскаре»

Фильм «Оппенгеймер» Кристофера Нолана стал рекордсменом по номинациям на «Оскар-2024». Постановщик ленты Нолан в недавнем интервью The Hollywood Reporter высказался об успехе картины и своём отношении к «Оскару».

По словам Нолана, команда никогда не думала, что лента добьётся такого успеха.

Мы никогда не думали о таком успехе. Но мы верили, что это отличная история. Вы знаете, я думаю, что сила кроется в самом сюжете, в великом фрагменте американской истории.

Режиссёр подчеркнул, что получить «Оскар» за лучшую режиссуру для него будет большой честью. Нолан считает премию высшей формой признания в области кино.

Я вырос, любя голливудские фильмы и смотря церемонию вручения премии «Оскар» в детстве, это всегда было для меня высшей формой признания в области, которую я люблю».