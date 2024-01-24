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Netflix отменил снятый научно-фантастический фильм с Холли Берри — инсайдер

Netflix отменил снятый научно-фантастический фильм с Холли Берри — инсайдер
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По данным инсайдера Джеффса Снейдера, Netflix отменил выпуск научно-фантастического фильма The Mothership, главную роль в котором должна была сыграть Холли Берри, звезда «Людей Икс», «Женщины-кошки» и других лент.

Снейдер отметил, что изначально картина с Берри ожидалась в 2023 году, однако из-за забастовок её решили перенести на более поздний срок. Ленте предстояли серьёзные пересъёмки, которые дорого бы обошлись сервису. Один из важных факторов, затрудняющих эти пересъёмки — повзрослевшие актёры, с которыми пришлось бы заново снимать много сцен.

Мэтт Чарман написал сценарий и срежиссировал The Mothership. В фильме также снялись Молли Паркер, Омари Хардвик, Сидни Леммон, Джон Ортис и Пол Гилфойл.

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