Звезду фильма «Один дома» Дэвина Рэтрея госпитализировали в критическом состоянии

По информации издания TMZ, актёра Дэвина Рэтрея госпитализировали в критическом состоянии. Об этом издание узнало от одного из членов семьи артиста.

Из-за чего конкретно Рэтрея госпитализировали, не уточняется. Однако в данный момент актёр якобы уже находится дома и проходит курс терапии. Остальные детали происшествия не разглашаются.

Наибольшую известность Рэтрей получил благодаря роли Базза Маккалистера — старшего брата главного героя фильмов «Один дома» и «Один дома 2: Потерявшийся в Нью-Йорке».

Дэвину Рэтрею предъявили обвинения в домашнем насилии и нанесении побоев путём удушения, а также в мелком бытовом насилии и другом. Через какое-то время актёра освободили под залог в $ 25 тыс. Суд по делу должен был пройти на днях, но из-за состояния здоровья актёра его перенесли на февраль.