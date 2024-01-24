Джейсон Момоа до сих пор не читал сценарий «Форсажа 11»

Джейсон Момоа, известный по роли Аквамена в киновселенной DC, в свежем интервью рассказал, что до сих пор не читал сценарий «Форсажа 11». Актёр не может найти время из-за своей занятости.

Также Момоа отметил, что ему нравится играть злодея в такой большой и популярной франшизе.

Я высказал свои идеи, посмотрим, к чему это приведет. Но до этого ещё далеко. Я пока даже не видел сценарий. Играть злодея весело! Замечательно играть его.

Над сюжетом 11 части серии занимаются Кристина Ходсон и Орен Узил. Сценарием к «Форсажу 10» занимался Джастин Лин, который также выполнял роль продюсера. «Форсаж 11» станет прямым продолжением десятой картины франшизы.

Премьера «Форсажа 11» запланирована на 4 апреля 2025 года.