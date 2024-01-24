Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Джейсон Момоа до сих пор не читал сценарий «Форсажа 11»

Джейсон Момоа до сих пор не читал сценарий «Форсажа 11»
Комментарии

Джейсон Момоа, известный по роли Аквамена в киновселенной DC, в свежем интервью рассказал, что до сих пор не читал сценарий «Форсажа 11». Актёр не может найти время из-за своей занятости.

Также Момоа отметил, что ему нравится играть злодея в такой большой и популярной франшизе.

Я высказал свои идеи, посмотрим, к чему это приведет. Но до этого ещё далеко. Я пока даже не видел сценарий. Играть злодея весело! Замечательно играть его.

Над сюжетом 11 части серии занимаются Кристина Ходсон и Орен Узил. Сценарием к «Форсажу 10» занимался Джастин Лин, который также выполнял роль продюсера. «Форсаж 11» станет прямым продолжением десятой картины франшизы.

Премьера «Форсажа 11» запланирована на 4 апреля 2025 года.

Материалы по теме
Турецкие и корейские сериалы не стали популярными в онлайн-кинотеатрах России
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android