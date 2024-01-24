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Мрачный экшен Graven в ретростиле вышел из раннего доступа с русским языком

Мрачный экшен Graven в ретростиле вышел из раннего доступа с русским языком
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Студия Slipgate Ironworks выпустила мрачный ретроэкшен Graven из раннего доступа. В честь этого авторы приготовили специальный релизный трейлер полноценной версии тайтла.

Любопытно, что при выходе из раннего доступа в игре появилась поддержка русского языка. Правда, без озвучки, но зато есть переведённый интерфейс с субтитрами.

Видео доступно на YouTube-канале 3D Realms. Права на видео принадлежат 3D Realms.

Graven разворачивается в мрачном фэнтезийном сеттинге. Играть предстоит за жреца Ортогонального ордена, осуждённого на пожизненное изгнание за проступок во имя спасения своего ближнего. Чтобы очистить своё имя, игрокам придётся совершить опасное путешествие и сразиться со множеством врагов, используя различное оружие.

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