Авторы «Ведьмака» от Netflix уже начали работу над пятым сезоном сериала — СМИ

По данным издания Redanian Intelligence, авторы «Ведьмака» от Netflix уже начали работу над пятым сезоном сериала. Создатели начали писать сценарий продолжения после новогодних праздников ещё до того, как завершили основную работу над сюжетом четвёртого сезона.

Изначально авторы планировали снимать четвёртый и пятый сезоны друг за другом — с минимальной паузой между производством. Однако в дело вмешалась забастовка сценаристов Голливуда, которая несколько изменила планы Netflix. Учитывая, что съёмки четвёртого сезона должны стартовать весной и завершиться к октябрю, у сценаристов ещё есть время, чтобы вернуться к изначальному плану по быстрому возвращению к производству после небольшой паузы.

Четвёртый сезон «Ведьмака» станет поворотной точкой для шоу — главного героя Геральта из Ривии сыграет звезда «Голодных игр» Лиам Хемсворт, который заменит Генри Кавилла. Выход продолжения состоится не раньше 2025 года.