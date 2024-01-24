Мартин Скорсезе стал самым номинируемым на «Оскар» режиссёром среди ныне живущих авторов

23 января режиссёр Мартин Скорсезе получил очередную номинацию на премию «Оскар» за постановку фильма «Убийцы цветочной луны». 81-летний автор удостоился этой чести в десятый раз, тем самым обойдя знаменитого Стивена Спилберга, который номинировался всего девять раз.

Таким образом, Скорсезе стал самым номинируемым на премию «Оскар» режиссёром из ныне живущих творцов Голливуда. Однако до абсолютного рекорда американскому постановщику ещё придётся постараться — сейчас наивысший результат удерживает Уильям Уайлер, знаменитый постановщик «Бен-Гура» и «Римских каникул». В его копилке целых 12 номинаций и три победы.

Несмотря на множество номинаций, Мартин Скорсезе лишь однажды получил «Оскар» за лучшую режиссуру. Это произошло в 2007 году — Киноакадемия наградила постановщика за криминальный боевик «Отступники».