«Джокер из Флориды» захотел озвучить героя, для которого стал прообразом в GTA 6

Вы ещё помните Лоуренса Салливана по прозвищу «Джокер из Флориды»? Это тот парень с цветными волосами и татуировками на лице. Похожий на него персонаж появился в трейлере GTA 6, после чего Лоуренс стал угрожать Rockstar судами.

Он делал это несколько раз, после чего успокоился. Теперь «Флоридский Джокер» просит Rockstar взять его на озвучку персонажа в GTA 6. Салливан уточнил, что у него есть парочка идей, как можно расширить сюжетную линию героя.

Он призвал Rockstar «хорошенько подумать» над его предложением, иначе он всё же обратится в суд и выиграет в нём. В конце ролика «Джокер из Флориды» выразил желание сделать вместе с Rockstar нечто великое и войти таким образом в историю.

В Rockstar пока что никак не реагировали на видео Салливана.