Триллер «Оставь мир позади» оказался популярнее «Убийцы» и «Мятежной луны» на Netflix

Netflix подвёл итоги четвёртого квартала 2023 года. В онлайн-кинотеатре поделились данными о просмотрах своих недавних проектов, а также раскрыли и другую статистику.

Так, самой популярной картиной за последние три месяца стал триллер «Оставь мир позади» от создателя «Мистера Робота» — он набрал 134 млн просмотров. Это почти вдвое больше боевика «Убийца» Дэвида Финчера (70,5 млн просмотров) и фантастической эпопеи «Мятежная луна» Зака Снайдера (74,6 млн просмотров).

Среди мультфильмов лучший результат показал «Лео» с Адамом Сэндлером — 108 млн просмотров. «Побег из курятника: Рассвет наггетсов» посмотрели 43 млн раз, а аниме-сериал «Голубоглазый самурай» может похвастаться лишь 13 млн просмотров.

В 2024 году Netflix вновь cделает большую ставку на свои оригинальные проекты: это «Полицейский из Беверли-Хиллз 4», вторая часть «Мятежной луны», а также второй сезон «Игры в кальмара» и третий сезон «Бриджертонов».