Трилогия ремастеров GTA стала самым успешным игровым запуском в истории Netflix

14 декабря Rockstar Games выпустила мобильный порт трилогии Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition, в которую входят обновлённые GTA 3, GTA: Vice City и GTA: San Andreas. Все три проекта стали доступны в том числе подписчикам Netflix, которые могут скачать и запустить проекты без дополнительной платы.

24 января онлайн-кинотеатр подвёл итоги года и рассказал о достижениях своего игрового направления. По данным сервиса, вовлечённость подписчиков онлайн-кинотеатра в видеоигры утроилась по сравнению с 2022 годом. В Netflix назвали релиз трилогии GTA «самым успешным запуском по числу установок в истории компании», отмечая, что некоторые геймеры подписались на сервис исключительно ради того, чтобы сыграть в мобильные версии проектов Rockstar.

Несмотря на заявления Netflix, компания всё же очень далека для конкуренции с гигантами рынка — Sony, Microsoft и Nintendo. По данным аналитического портала Apptopia, в октябре 2023 года меньше 1% подписчиков Netflix регулярно запускали игры в сервисе.