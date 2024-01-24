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Вышел трейлер комедии «Один день в Стамбуле» — премьера 22 февраля

Вышел трейлер комедии «Один день в Стамбуле» — премьера 22 февраля
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Кинокомпания «Централ Партнершип» опубликовала трейлер комедийной ленты «Один день в Стамбуле». Фильм сняли создатели «О чём говорят мужчины».

Видео доступно на YouTube-канале Central Partnership. Права на видео принадлежат «Централ Партнершип».

Комедия рассказывает о четырёх друзьях, прилетевших в Стамбул, чтобы провести выходные на яхте их приятеля — бизнесмена Вадима. Но по прилёте выясняется, что он умер. После этого компания узнаёт, что смерть друга – не самое худшее, что случилось с ними за день.

В картине снялись Ростислав Хаит, Леонид Барац, Камиль Ларин, Александр Демидов, Тарас Кузьмин, Арина Маракулина и Анастасия Белоусова. Кресло режиссёра занял Авет Оганесян (работал над «Кентавром» и «Огнём»)

Премьера фильма «Один день в Стамбуле» состоится 22 февраля.

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