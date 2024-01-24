«Мальчик и птица» заработал в России более 400 млн рублей — это рекорд для аниме в стране

На этой неделе сборы полнометражного мультфильма «Мальчик и птица» от легендарного Хаяо Миядзаки в российском прокате превысили 400 млн рублей. Об этом стало известно благодаря данным «Фонда Кино».

Стоит отметить, что в России картина представлена в двух вариациях озвучки. По состоянию на 24 января «классическая» версия от CPI Films смогла заработать более 221 млн рублей, а «современная» адаптация от «Студийной банды» — 182 млн рублей.

Благодаря такой цифре «Мальчик и птица» поставил рекорд для японской анимации в прокате внутри страны. Новая лента Миядзаки обогнала по выручке «Истребителя демонов: Поезд «Бесконечный» в три раза — он собрал в РФ около 132 млн рублей.

Аниме «Мальчик и птица» рассказывает историю мальчика из Японии, который в раннем возрасте теряет отца и живёт со своим дядей вплоть до совершеннолетия.