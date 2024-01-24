На этой неделе завершились съёмки криминального сериала «Улица Шекспира» от Okko. Шоу расскажет об успешном московском адвокате Михаиле, жизнь которого переворачивается за один день.

Главный герой встречает свою первую любовь, дочь цыганского барона Диану, которая просит вытащить из тюрьмы их общую дочь. Ведь на самом деле молодого человека зовут Михай и 16 лет назад он был изгнан из табора, а также разлучён со своей возлюбленной. Теперь ему предстоит вернуться в родные места ради спасения дочери.

В сериале снялись Дмитрий Чеботарёв, Елизавета Юрьева, Игорь Золотовицкий, Полина Гухман, Арсений Семёнов, Карина Муса, Нина Муштакова, Игорь Грабузов и другие. Режиссёром выступил Данил Чащин («Райцентр»).

Премьера «Улицы Шекспира» состоится в онлайн-кинотеатре Okko в этом году.

Фото со съёмок

Фото: Okko

Фото: Okko

Фото: Okko

Фото: Okko

Фото: Okko

Фото: Okko

Фото: Okko

Фото: Okko

Фото: Okko