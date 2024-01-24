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Мэттью Вон написал половину сценария для перезапуска фильма «Пипец»

Мэттью Вон написал половину сценария для перезапуска фильма «Пипец»
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24 января редакция издания Collider опубликовала новое интервью с режиссёром Мэттью Воном (Kinsgman, «Большой куш»). В ходе разговора с журналистами постановщик признался, что написал уже половину сценария для перезапуска фильма «Пипец».

Мы на полпути [имеется в виду написание сценария]. Я осмелюсь сказать, хоть это и прозвучит банально, но фильм станет частью метавселенной. «Пипец» буквально изобрёл супергероя с рейтингом R, поскольку никто раньше не делал этого по-настоящему.

Ранее стало известно, что в перезапуске не будет ни одного персонажа из первого ленты. Подробности сюжета пока остаются неизвестными.

Премьера картины ожидается в этом году. Точные сроки и дата премьеры не раскрываются.

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