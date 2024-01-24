Опубликован стильный постер фильма «Дюна 2» — премьера уже 1 марта

Компания Warner Bros. опубликовала стильный постер «Дюны 2» с главными героями фильма. Режиссёром ленты, как и в случае с первой частью, выступил Дени Вильнёв.

Сюжет продолжения «Дюны» будет посвящён Полу Атрейдесу и его становлению среди местных жителей планеты Арракис. Немалая часть хронометража будет отведена и персонажу Чани, которую играет Зендея. Итоговая продолжительность ленты составит 165 минут — 2 часа 45 минут.

В начале прошлого декабря Вильнёв заявил, что уже приступил к работе над сценарием «Дюны 3». Напомним, ранее постановщик говорил, что его мечта — снять трилогию. Тогда он поделился, что если и приступит к работе над триквелом, то картина будет основана на сюжете книги Фрэнка Герберта «Мессия Дюны».

Премьера фильма состоится 1 марта.

Постер