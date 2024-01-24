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Съёмки фильма «Дэдпул 3» официально завершены

Съёмки фильма «Дэдпул 3» официально завершены
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Актёр Райан Рейнольдс сообщил в соцсети X (ранее Twitter), что съёмки фильма «Дэдпул 3» официально завершены. Исполнитель главной роли поблагодарил всех, кто работал над лентой, включая Хью Джекмана и режиссёра Шона Леви.

Фото: Соцести Райана Рейнольдса

Костюм скрывает кровь и пот… Но сегодня, когда завершилась работа над «Дэдпулом 3», это в основном слёзы. Огромная и вечная благодарность актёрам и съёмочной команде нашего фильма, которые боролись с ветром, дождём, забастовками — выражаю отдельную благодарность Хью Джекману. Вся работа происходила под чутким руководством Шона Леви.

Подробности сюжета «Дэдпула 3» пока неизвестны, однако в истории как-то будут замешаны перемещения во времени и альтернативные вселенные. Для фанатов в данный момент это самый ожидаемый фильм Marvel Studios.

Премьера ленты в мировом прокате состоится 26 июля.

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