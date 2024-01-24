Капитализация Microsoft впервые превысила $ 3 трлн — ранее этого добилась Apple

24 января общая капитализация Microsoft превысила $ 3 трлн благодаря росту стоимости акций на 1,5%. Таким образом, компания Сатьи Наделлы стала второй корпорацией в мире, которой удалось достигнуть столь значимой отметки.

Ранее первой компанией в мире с капитализацией в $ 3 трлн стала Apple. Её рыночная стоимость превысила столь крупную отметку в 2020 году — сейчас корпорация продолжает удерживать лидерство с показателем в $ 3,017 трлн.

Топ-10 компаний по капитализации в мире Фото: companiesmarketcap

Акции Microsoft продолжают расти на фоне анонсов компании в области искусственного интеллекта. Корпорация ежемесячно рассказывает о своих достижениях в области ИИ, тогда как Apple недавно начала терять в стоимости акций из-за опасений аналитиков, связанных с низкими продажами iPhone в Китае.