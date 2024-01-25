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Фильм «Догмен» Люка Бессона вышел в онлайн-кинотеатрах России

Фильм «Догмен» Люка Бессона вышел в онлайн-кинотеатрах России
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Сегодня в онлайн-кинотеатрах России, включая «Кинопоиск» и Okko, состоялась премьера боевика Люка Бессона «Догмен». Картину уже можно посмотреть, хотя изначально она ожидалась 28 сентября, после чего премьеру сдвинули на 26 октября. А затем уже и на 25 января.

«Догмен» рассказывает историю Дугласа, мужчины с парализованными ногами, который становится вожаком стаи собак и объявляет борьбу с наркобароном, прибравшим к рукам весь город.

Догмен — не типичный супергерой с обложки комиксов. Его не волнуют проблемы людей, важно лишь одно — довольна ли стая. Но он единственный командует «взять», когда город прибирает к рукам влиятельный наркобарон.

Главную роль в ленте исполнил Калеб Лэндри Джонс. «Догмен» стал первым фильмом Люка Бессона, режиссёра «Леона» и «Пятого элемента», после четырёхлетнего перерыва.

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