В «Человеке-пауке 4» появится Винсент Д'Онофрио в роли Кингпина — инсайдер

В Сети появляется всё больше деталей «Человека-паука 4». По словам инсайдера Даниэля Рихтмана, каст фильма может пополнить Винсент Д'Онофрио, сыгравший Кингпина в «Сорвиголове» и «Эхе».

Более того, актёр якобы уже проводил переговоры по поводу своего участия в картине. Чем они закончились, правда, нам пока никто не скажет.

Про четвёртую часть «Человека-паука» ходит много слухов. В одним говорится, что лента расскажет историю Питера Паркера и его новое становление как «уличного» героя, то есть того, кто борется с мелкой преступностью и помогает обычным жителям. В этом к нему якобы присоединится Сорвиголова в исполнении Чарли Кокса. А Кингпин в таком случае может стать отличным злодеем, угрожающем людям