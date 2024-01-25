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В России состоялась премьера фильма «Мастер и Маргарита»

В России состоялась премьера фильма «Мастер и Маргарита»
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Сегодня в российских кинотеатрах стартовали показы фильма «Мастер и Маргарита». Ищите киносеансы в кинотеатрах вашего города. Лента длится 2 часа и 37 минут.

Лента снята по культовому одноимённому роману Михаила Булгакова. Сюжет разворачивается в 1930-е годы в Москве и рассказывает про известного писателя, который оказывается в центре скандала и влюбляется в Маргариту.

Режиссёром фильма выступил Михаил Локшин. Главные роли в ленте сыграли Аугуст Диль, Евгений Цыганов, Юлия Снигирь, Юрий Колокольников, Леонид Ярмольник и другие.

Любопытно, что предпродажи фильма «Мастер и Маргарита» оказались рекордными со времён «Вызова» и составили внушительные 34,9 млн рублей. У ленты Клима Шипенко предпродажи составили 49,36 млн рублей.

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