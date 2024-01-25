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Супергёрл в фильмах DC может сыграть Милли Олкок или Мэг Доннелли

Супергёрл в фильмах DC может сыграть Милли Олкок или Мэг Доннелли
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В начале января сообщалось, что на роль Супергёрл в фильмах DC рассматриваются Милли Олкок, Эмилия Джонс и Мэг Доннелли. По свежей информации издания The Hollywood Reporter, главных претенденток осталось две: Милли Олкок и Мэг Доннелли.

Судя по всему, одна из двух актрис получит заветную роль, но вот, кто это будет, пока неизвестно. Об окончательном выборе актрисы СМИ наверняка сообщат. Милли Олкок известна по «Дому дракона», а Мэг Доннелли сыграла в сериале «Винчестеры», приквеле «Сверхъестественного».

Режиссёра для ленты ещё не нашли, но Джеймс Ганн с коллегами находятся в поисках лучшего кандидата. Ожидается, что впервые Супергёрл появится не в своём фильме, а в «Супермене: Наследие» в качестве камео.

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