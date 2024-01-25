Крис Эванс, Маргарет Куэлли и Обри Плаза сыграют в новом фильме Итана Коэна

По информации издания Deadline, Крис Эванс, Маргарет Куэлли и Обри Плаза сыграют в фильме Honey Don’t! Его режиссёром выступит Итан Коэн, известный постановщик и сценарист.

Сюжетные детали не разглашаются, однако изданию удалось выяснить, что лента будет выполнена в духе комедии «Красотки в бегах». Какие-то дополнительные подробности истории скрываются и будут объявлены позже.

За сюжет картины будет отвечать жена Коэна, Триш Кук. Если верить данным, съёмочный процесс картины стартует в марте этого года. Сколько займёт производство, не сообщается. Эванс известен по роли Капитана Америка, Куэлли играла в Death Stranding от Кодзимы, а Обри Плаза исполняла роли в шоу «Парки и зоны отдыха» и «Легион».

Пока что у ленты нет даже примерной даты выхода.