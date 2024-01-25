Мэттью Вон планирует сделать приквел и сиквелы боевика «Аргайл: Супершпион»

В свежем интервью изданию Deadline Мэттью Вон выразил желание снять приквел боевика «Аргайл: Супершпион». Режиссёр видит проект как сериал, рассказывающий о молодом Аргайле, которого в ленте сыграл Генри Кавилл.

Более того, Вон уже предварительно выбрал актёра, который сыграет юного Аргайла. Им стал Луис Патридж, сыгравший Тьюксбери в фильме «Энола Холмс» и «Энола Холмс 2», а также воплотивший образ Сида Вишеса в биографическом мини-сериале «Пистол».

Вдобавок к этому Вон будет рад продолжить работу с Брайс Даллас Ховард, Генри Кавиллом и Сэмом Рокуэллом над потенциальными сиквелами «Аргайла».

Лента расскажет о том, как автор шпионских романов, ставших бестселлерами, оказывается шпионом мирового класса, страдающим амнезией. Его смертоносные навыки возвращаются вместе с воспоминаниями, и он встаёт на путь мести теневой организации, на которую раньше работал.

Премьера ленты состоится 2 февраля.