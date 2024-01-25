Хью Джекман выложил фото после съёмок «Дэдпула 3»

Съёмочный процесс «Дэдпула 3» наконец-то завершён. В честь этого Хью Джекман, сыгравший в ленте Росомаху, поделился в социальных сетях несколькими фотографиями.

В своей публикации актёр отметил, что он остался в восторге от работы над фильмом, хотя тренировки и диета, конечно, не очень полюбились Джекману. Он также пошутил, что наконец-то можно побриться.

Фото: Соцсети Хью Джекмана

Фото: Соцсети Хью Джекмана

Отличная работа! Мне понравилась каждая минута создания этого фильма. Ну, кроме тренировок и диеты. Спасибо лучшему актёрскому составу и съёмочной группе! Вы все лучшие. Двум моим лучшим друзьям, Райану Рейнольдсу и Шону Леви, отдельное спасибо. Без вас этого бы не было. Время побриться!

Премьера ленты в мировом прокате состоится 26 июля. В России в дубляже Red Head Sound Росомаху и Дэдпула озвучат Александр Рахленко и Пётр Гланц соответственно.