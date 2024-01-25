Многомиллионный гонорар Тома Холланда за «Мстителей» случайно отправили другому актёру

Актёр Том Холландер, известный по фильму «Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца», посетил вечернее шоу Сета Майерса. Во время беседы он рассказал о курьёзном случае, произошедшем с ним и Томом Холландом.

Как можно заметить, имена и фамилии двух актёров созвучны, поэтому в агентстве совершили ошибку и направили гонорар со сборов «Мстителей» не Холланду, а Холландеру. По его словам, там была огромная, семизначная сумма. Деньги Холландер, конечно же, вернул.

Это была поразительная сумма денег. Это была не его зарплата. Это был его первый бонус за кассовые сборы фильма. Не весь кассовый бонус, а лишь первый. И это было больше денег, чем я когда-либо видел. Это была семизначная сумма.

Он отметил, что в тот вечер заработал за шоу около $ 30 тыс. и тут же почувствовал, что это не так уж и много, особенно на фоне гонорара за «Мстителей».