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Вышел новый трейлер фильма «Сто лет тому вперёд» по повести Кира Булычёва

Вышел новый трейлер фильма «Сто лет тому вперёд» по повести Кира Булычёва
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Кинокомпания «Централ Партнёршип» представила новый трейлер фильма «Сто лет тому вперёд» — это экранизация советской повести Кира Булычёва.

Фильм расскажет о современном школьнике Коле Герасимове, который знакомится с Алисой Селезнёвой — девочкой, живущей на 100 лет позже. Коля — обычный подросток, увлекающийся видеоиграми и прочим, а Алиса уже пережила потерю матери и стала сильной. Вместе им предстоит отвоевать у космических пиратов Вселенную и восстановить ход времени.

Видео доступно на YouTube-канале Central Partnership. Права на видео принадлежат Central Partnership.

Главные роли в картине исполнили Марк Эйдельштейн и Даша Верещагина. Вместе с ними также снялись Константин Хабенский, Александр Петров и Виктория Исакова.

Лента выйдет в прокат 18 апреля.

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