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Шотландский футбольный клуб «Килмарнок» анонсировал трансфер Джеймса Балагизи помощью режима карьеры в игре FIFA

Шотландский клуб представил новичка анонсом из режима карьеры в игре EA Sports FC 24
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Шотландский футбольный клуб «Килмарнок» анонсировал переход 20-летнего игрока Джеймса Балагизи весьма креативным и современным способом. Анонс совершили с помощью режима карьеры в EA Sports FC 24 — популярном футбольном симуляторе.

Балагизи шотландский клуб взял в аренду из «Ливерпуля». Необычный анонс можно увидеть в нашем ролике ниже.

Балагизи играл в «Ливерпуле» на позиции полузащитника. Он показывал хорошие результаты в молодёжной команде клуба и считается одним из самых перспективных игроков, несмотря на череду травм. Балагизи родился в Манчестере, начал свою карьеру в «Ливерпуле», а затем присоединился к «Манчестер Сити» в возрасте шести лет.

Футболист будет играть за «Килмарнок» до конца сезона-2023/2024.

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