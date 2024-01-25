Шотландский клуб представил новичка анонсом из режима карьеры в игре EA Sports FC 24

Шотландский футбольный клуб «Килмарнок» анонсировал переход 20-летнего игрока Джеймса Балагизи весьма креативным и современным способом. Анонс совершили с помощью режима карьеры в EA Sports FC 24 — популярном футбольном симуляторе.

Балагизи шотландский клуб взял в аренду из «Ливерпуля». Необычный анонс можно увидеть в нашем ролике ниже.

Балагизи играл в «Ливерпуле» на позиции полузащитника. Он показывал хорошие результаты в молодёжной команде клуба и считается одним из самых перспективных игроков, несмотря на череду травм. Балагизи родился в Манчестере, начал свою карьеру в «Ливерпуле», а затем присоединился к «Манчестер Сити» в возрасте шести лет.

Футболист будет играть за «Килмарнок» до конца сезона-2023/2024.