«Фантастическое телевидение»: критики высоко оценили сериал «Властелины воздуха»

Критики опубликовали первые рецензии на мини-сериал «Властелины воздуха» («Мастера воздуха») — духовного наследника «Братьев по оружию» и «Тихого океана». Шоу расскажет о бойцах 100-й бомбардировочной группы («Кровавая сотня»), которые совершают опасные бомбовые рейды над нацистской Германией во времена Второй мировой войны.

В целом журналисты приняли сериал положительно — на Rotten Tomatoes его рекомендуют 85% обозревателей. Особенно критикам понравились эпичные сцены сражений в воздухе и драматичный сюжет, основанный на реальных событиях. К недостаткам журналисты отнесли несколько «игрушечные» эпизоды воздушных поединков (по сравнению с «Топ Ган: Мэверик») и документальную манеру съёмок вместо рассказа человеческих историй.

Фото: Rotten Tomatoes

Некоторые отрывки из отзывов критиков

Сериал воссоздаёт военную технику времён Второй мировой войны в мельчайших деталях, но не справляется с воплощением в жизнь человеческих историй.

Умный, в целом хорошо написанный и потрясающий сериал попадает в правильные ноты, когда рассказывают истории группы людей, которые помогли переломить ход войны, пожертвовав в процессе слишком многим.

«Властелины воздуха» — фантастическое телевидение.

Сериалу требуется некоторое время для взлёта, однако в конечном итоге «Властелины воздуха» ловко рассказывают по-настоящему захватывающую историю.

Сериал скорее напоминает аллюзию на текущую ситуацию в мире, нежели кричащую историю о том, что произошло когда-то.

«Властелины воздуха» — это неплохой сериал, но эти герои войны и их история, полная героизма, заслуживают большего, чем просто «неплохо».

«Властелины воздуха» стартуют на Apple TV+ уже 26 января сразу с двух эпизодов.