Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В WhatsApp появится отдельный раздел с чатами из других мессенджеров

В WhatsApp появится отдельный раздел с чатами из других мессенджеров
Аудио-версия:
Комментарии

Разработчики мессенджера WhatsApp выпустили новую бета-версию приложения для iOS под версией 24.2.10.72. Её главным нововведением стала поддержка сторонних мессенджеров согласно закону о цифровых рынках, принятому в Евросоюзе.

Так, в скором времени в WhatsApp можно будет общаться с собеседниками из других приложений — например, из Signal, Viber, «Телеграма» и других программ. По задумке европейских чиновников, подобный функционал сделает конкуренцию на рынке мобильных приложений более справедливой, а также более удобной для самих пользователей.

Фото: WABetaInfo

Функционал поддержки сторонних мессенджеров в WhatsApp должен поддерживать сквозное шифрование и другие инструменты, призванные сохранить приватность юзеров в Сети. Как именно будет реализована переписка в WhatsApp с пользователями других мессенджеров, пока неясно.

Материалы по теме
Эксперт объяснил, почему WhatsApp всё чаще сталкивается со сбоями в России
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android