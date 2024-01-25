Фанаты Palworld вступились за игру после критики от журналистов

Выживач Palworld уже стал одной из самых популярных игр в мире: всего за неделю продажи тайтла составили 8 млн копий, а пиковый онлайн проекта в Steam превысил 2 млн человек. При этом на площадке Valve игру оценивают очень высоко: у неё 93% положительных отзывов на основе 80 тыс. обзоров.

Тем временем некоторые западные издания продолжают освещать Palworld исключительно в негативном ключе. Так, журналисты Eurogamer назвали игру «созданной для продажи, а не для игры в неё». Игроки обратили внимание, что автор предварительного обзора — большой фанат «Покемонов», на которых очень похожа Palworld.

Автор негативного обзора на Palworld в Eurogamer Фото: X (ранее Twitter)

А в издании VGC авторы материалов «слишком часто» обращают внимание на возможный плагиат «Покемонов» и другие недостатки, считают геймеры. Даже если Palworld и вдохновлялась культовой японской франшизой, у них получился достойный конкурент проектам Nintendo, отмечают пользователи.

Разработчики Palworld тем временем пока не комментировали негативные отзывы на свой проект. В своих соцсетях они продолжают благодарить геймеров за поддержку и уже раскрыли планы на ближайшее будущее выживача.