Motorola анонсировала бюджетные смарфтоны G04 и G24 с защитой от влаги

Компания Motorola анонсировала бюджетные модели смартфонов G04 и G24 с защитой от влаги по стандарту IP52. Первый работает на процессоре Unisoc T606, а второй — на Helio G85. Оба устройства оснащены операционной системой Android 14 с пользовательским интерфейсом MyUX.

G04 предложит покупателям 4 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ встроенной, основную камеру с разрешением 16 МП и фронтальную с 5 МП. Он доступен для покупки в чёрной, зелёной, синей и оранжевой расцветках.

G24 обладает 4 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ встроенной, основной камерой с разрешением 50 МП и дополнительным 2-МП макрообъективом, а также фронтальной с 8 МП. Гаджет представлен в угольной, зелёной, черничной и лавандовой расцветках.

Стоимость Motorola G04 начинается от € 119 (~ 11,5 тыс. рублей), а Motorola G24 — от € 129 (~ 12,4 тыс. рублей).