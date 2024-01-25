Вышел трейлер комедии «Любовь со второго взгляда» с Милошем Биковичем

Дистрибьютор «НМГ Кинопрокат» представил первый трейлер фильма «Любовь со второго взгляда». Премьера романтической комедии состоится 7 марта во всех кинотеатрах страны.

Видео доступно на YouTube-канале НМГ Кинопрокат. Права на видео принадлежат «НМГ Кинопрокат».

«Любовь со второго взгляда» расскажет историю Данилы и Олеси, которые не знают, что им делать со своим браком. Устав от проблем в отношениях, супруги регистрируются в приложении для знакомств, которое создаёт для них идеальные аватары. Данила и Олеся даже не подозревают, что они общаются друг с другом под вымышленными образами.

Главные роли в фильме сыграли Александр Соколовский («Магомаев»), Ксения Теплова («Я на перемотке!»), Милош Бикович («Холоп») и Регина Тодоренко («Импровизаторы»). Режиссёром ленты выступил Олжас Нурбай («Саке»).

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