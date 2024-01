Журналисты издания Deadline рассказали, что в фильме «Как приручить дракона» сыграет звезда «Дэдпула 2» Джулиан Деннисон. Актёр исполнит роль близкого друга главного героя Иккинга по имени Рыбьеног.

Ко всему прочему в экранизации появятся Габриэл Хауэлл (сыграет Сморкала), Бронвин Джеймс (сыграет Забияку) и Гарри Тревалдин (сыграет Задирака).

Напомним, главную роль исполнит Мэйсон Темз, а его подругу сыграет Нико Паркер, известная по роли Сары в сериале The Last of Us. Роль викинга Стоика досталась Джерарду Батлеру, который озвучил персонажа в оригинальном мультфильме.

Другие подробности сюжета будущей экранизации пока не раскрываются. Премьера фильма ожидается 13 июня 2025 года. Лента выйдет в срок, если планам создателей ничего не помешает.