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Вупи Голдберг объяснила, почему Марго Робби и Гретту Гервиг не номинировали на «Оскар»

Вупи Голдберг объяснила, почему Марго Робби и Гретту Гервиг не номинировали на «Оскар»
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На этой неделе были объявлены всех номинанты на премию «Оскар-2024». К удивлению многих, среди них не оказалось Марго Робби, сыгравшей главную роль в фильме «Барби», и режиссёра ленты Греты Гервиг.

Ситуацию прокомментировала актриса Вупи Голдберг («Цветы лиловые полей», «Привидение») — обладательница премии «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана. По её словам, это нормально, когда люди не получают всего, что хотят.

Никакого пренебрежения в этом нет. Вот что вам следует понять: не все получают награды, поскольку это всё очень субъективно. Фильмы субъективны. Картины, которые вы любите, могут не понравиться тем, кто голосует.

Лента «Барби» вышла летом 2023 года, собрала массу положительных отзывов от критиков и зрителей, а также внушительную кассу почти в $ 1,45 млрд.

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