Вышел трейлер ремейка «Дома у дороги» с Джейком Джилленхолом про бывшего бойца UFC

Компания Amazon опубликовала дебютный трейлер ремейка боевика «Дом у дороги» с Джейком Джилленхолом про бывшего бойца UFC. В ролике показали сюжетную завязку и главных героев картины — одну из ролей исполнил чемпион UFC Конор Макгрегор.

Видео доступно на YouTube-канале Prime Video. Права на видео принадлежат Amazon.

Новый «Дом у дороги» расскажет о Далтоне, бывшем бойце UFC, который получает работу вышибалой в придорожном клубе во Флорида-Кис. На своём пути герою предстоит пройти множество испытаний, однако в итоге он окажется на вершине славы. Кресло режиссёра занял Даг Лайман («Грань будущего», «Сделано в Америке»).

Сначала новый «Дом у дороги» покажут на фестивале SXSW, который пройдёт с 8 по 16 марта. Премьера лента в стриминговом сервисе Prime Video состоится 21 марта.