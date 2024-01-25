Horizon Forbidden West выйдет на ПК 21 марта

Sony раскрыла дату выхода Horizon Forbidden West на ПК. Продолжение знаменитого экшена от студии Guerrilla поступит в продажу уже 21 марта в Steam и Epic Games Store. В честь анонса Sony выпустила новый трейлер экшена, в котором поделилась деталями ПК-версии проекта.

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Sony.

Так, в Horizon Forbidden West на ПК будет поддержка ультрашироких мониторов, технологий масштабирования изображения DLSS 3, FSR и Intel XeSS, а также функции Direct Storage для ускорения загрузок на жёстких дисках. Кроме того, геймеры смогут играть при неограниченной частоте кадров со всеми фишками геймпада DualSense.

В полное издание Horizon Forbidden West на ПК войдёт оригинальная игра вместе с дополнением Burning Shores, которое вышло весной 2023 года эксклюзивно на PS5.