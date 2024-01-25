Госдума приняла в первом чтении законопроекты о наказании за треш-стримы

Издание РБК сообщило, что Госдума приняла в первом чтении два законопроекта о наказании за треш-стримы. Информацию об этом журналисты узнали из базы данных Системы обеспечения законодательной деятельности.

Первый законопроект вносит изменения в ст. 13.15 КоАП России, дополнив её 12-й частью. Отмечается, что виновные по этой статье должны будут выплатить штраф в размере от 200 тыс. до 600 тыс. руб. Ещё власти смогут конфисковать камеры и другое записывающее оборудование.

Второй законопроект усиливает ответственность за публичную демонстрацию умышленных преступлений. Их совершение во время прямой трансляции станет отягчающим обстоятельством для десяти видов из них.

Ко всему прочему, осуждённым за их совершение стримерам нельзя будет претендовать на определённые должности и заниматься некоторыми видами деятельности. Также подобная мера позволит судам ограничивать треш-стримерам доступ к интернету.