Apple официально позволит делать сторонние магазины приложений для iPhone

Apple всё же сдалась: компания позволит создавать сторонние магазины для iPhone на iOS, таким образом пользователи получат возможность загружать приложения не только из App Store. Единственное что, пока это будет доступно только для Европы — но как это будет ограничиваться, неизвестно.

При этом Apple не станет брать комиссию за продажи с приложений за пределами App Store, однако сами магазины должны иметь соответствующее качество и стандарты, поскольку платформам предстоит проходить контроль Apple. При этом в самих магазинах могут выпускаться приложения, не проходящие в App Store.

Потенциально так владельцы iPhone в России смогут получить условный магазин с приложениями банков, которые из-за санкций удалили из App Store.

Вдобавок Apple внезапно объявила, что теперь разрешает выпускать приложения для стриминга игр в App Store — это касается, например, GeForce Now и Xbox Cloud Streaming.