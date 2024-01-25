В России снимут сериал «Зорро» — адаптацию истории о герое в маске

Телеканал ТВ-3 объявил о работе над российским сериалом «Зорро» — адаптацией приключений знаменитого персонажа. Соответствующий анонс компания сделала на показе испанского сериала о Зорро, который стартует в России с 26 января.

Действие российской адаптации развернётся в 1840 годах. Сюжет сериала расскажет о мстителе в маске, который вынужден покинуть Калифорнию и отправиться в Россию. В конечном итоге его настигают наёмные убийцы, которые преследовали его с другого конца планеты — теперь герою в маске предстоит сразиться со своими врагами на совершенно новой земле.

У российского «Зорро» пока нет даже примерной даты выхода. Кто сыграет главного героя и сколько эпизодов войдёт в первый сезон, в ТВ-3 объявят позже.