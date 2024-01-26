Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Съёмки «Достать ножи 3» стартуют в этом году

Съёмки «Достать ножи 3» стартуют в этом году
Комментарии

Издание Deadline сообщило, что съёмочный процесс третьей части «Достать ножи» стартует позже в этом году. Точной даты пока что нет. Любопытно, что пока не раскрывается и название триквела.

Сообщается, что режиссёром вновь выступит Райан Джонсон, снявший первые два фильма. Дэниел Крэйг должен вернуться к роли детектива Бенуа Блана. О возвращении кого-либо ещё из каста прошлых частей не говорится.

Первая часть «Достать ножи» вышла в 2019 году и получила массу положительных отзывов, а премьера второго фильма состоялась в 2022 году — картину тоже приняли очень тепло.

Обе части франшизы доступны для просмотра на Netflix. Ожидается, что триквел тоже можно будет посмотреть на площадке сразу после его выхода.

Материалы по теме
Главные фильмы «Оскара»-2024: это кино нужно смотреть
Главные фильмы «Оскара»-2024: это кино нужно смотреть
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android